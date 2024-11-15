سياسة
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عباس: أي حديث عن حماية حل الدولتين يجب أن يبدأ بوقف العدوان على غزة فوراً
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، أن حل الدولتين مرهون بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
عباس: أي حديث عن حماية حل الدولتين يجب أن يبدأ بوقف العدوان على غزة فوراً
عباس: أي حديث عن حماية حل الدولتين، يجب أن يبدأ بوقف العدوان على قطاع غزة على الفور / صورة: AP
15 نوفمبر 2024

وطالب عباس في كلمة ألقاها عشية ذكرى "إعلان الاستقلال" التي توافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، بـ"وقف ما تتعرض له الضفة الغربية (المحتلة) بما فيها القدس، من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات، ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسعية مبيتة".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وأن تواصل الدول اعترافاتها بالدولة الفلسطينية".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في يونيو/حزيران، ما يرفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وعلى الرغم من إعلان الاستقلال، لا يزال الفلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ينظم الفلسطينيون في الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) ومخيمات اللاجئين في الخارج، فاعليات لإحياء ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال، وللمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية التي تمنحهم حقهم في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، وقف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة الجزائرية وأعلن قيام دولة فلسطين، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الـ19 يعلن "قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وهذا الإعلان هو الثاني من نوعه، بعد الوثيقة الأولى للاستقلال التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 1948، وأعلنتها آنذاك حكومة "عموم فلسطين" برئاسة الفلسطيني الراحل أحمد حلمي عبد الباقي.

وتتزامن ذكرى الاستقلال هذا العام، مع حرب إبادة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 147 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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