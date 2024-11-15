وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تليغرام، صباح اليوم الجمعة: "تعرضت أوديسا مرة أخرى لهجوم واسع النطاق من العدو (...) وفق البيانات الأولية، لقي شخص واحد حتفه وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم طفلان".

وأفاد رئيس بلدية أوديسا غينادي تروخانوف، على تليغرام بأن "المتوفاة امرأة تبلغ 35 عاماً كانت نائمة قرب نافذة".

وبحسب الحاكم الإقليمي أوليغ كيبر فإن "مبنى سكنياً وسط أوديسا قد دُمّر، واشتعلت النيران في شقق سكنية، وتضررت أبراج ونحو ثلاثين سيارة" نتيجة الهجوم.

وكثفت روسيا مؤخراً هجومها على المدينة المطلة على البحر الأسود، مسفرة عن مقتل وإصابة عدد من الأوكرانيين، إلى جانب تدمير العشرات من المباني والمستودعات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبدأت أوكرانيا في الآونة الأخيرة شن هجمات على الأراضي الروسية، إذ أطلقت قواتها في 6 أغسطس/آب الماضي، عملية واسعة النطاق على منطقة كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي داخل أراضيه.