سياسة
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صحيفة أمريكية: ماسك التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة في أجواء إيجابية
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس الخميس، أن الملياردير إيلون ماسك المرشّح لشغل منصب وزاري في إدارة ترمب القادمة، التقى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة "بهدف خفض التوتر بين طهران وواشنطن" خلال المرحلة المقبلة.
صحيفة أمريكية: ماسك التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة في أجواء إيجابية
نيويورك تايمز: ماسك التقى سفير إبران لدى الأمم المتحدة لبحث خفض التوتر / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2024

ونقلت الصحيفة عن مصدرين إيرانيين لم تذكر اسمهما قولهما، إن اللقاء بين ماسك والسفير أمير سعيد إيرواني كان "إيجابياً"، مضيفة أن الرجلين اجتمعا لأكثر من ساعة في موقع سري يوم الاثنين الماضي.

وفي أثناء اللقاء، استحثّ السفير الإيراني ماسك على السعي للحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية، وتنفيذ أعمال تجارية في طهران، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية.

يشار إلى أن ترمب أعلن اختيار ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، لتولي وزارة "الكفاءة الحكومية" إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

وانسحب ترمب في ولايته الأخيرة، من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، وبدلاً من ذلك سعى إلى اتباع سياسة "الضغوط القصوى" على طهران التي شملت إجبار الدول على عدم شراء النفط الإيراني.

وفي وقت سابق الخميس أعربت إيران الخميس عن رغبتها في إزالة "الغموض والشكوك" بشأن برنامجها النووي، مع تأكيدها أنها لن تفاوض تحت "الضغط والترهيب"، خلال استضافتها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي قال إن "العمل المشترك مع طهران يبعدنا عن الحرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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