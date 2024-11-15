ونقلت الصحيفة عن مصدرين إيرانيين لم تذكر اسمهما قولهما، إن اللقاء بين ماسك والسفير أمير سعيد إيرواني كان "إيجابياً"، مضيفة أن الرجلين اجتمعا لأكثر من ساعة في موقع سري يوم الاثنين الماضي.

وفي أثناء اللقاء، استحثّ السفير الإيراني ماسك على السعي للحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية، وتنفيذ أعمال تجارية في طهران، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية.

يشار إلى أن ترمب أعلن اختيار ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، لتولي وزارة "الكفاءة الحكومية" إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي.

وانسحب ترمب في ولايته الأخيرة، من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، وبدلاً من ذلك سعى إلى اتباع سياسة "الضغوط القصوى" على طهران التي شملت إجبار الدول على عدم شراء النفط الإيراني.

وفي وقت سابق الخميس أعربت إيران الخميس عن رغبتها في إزالة "الغموض والشكوك" بشأن برنامجها النووي، مع تأكيدها أنها لن تفاوض تحت "الضغط والترهيب"، خلال استضافتها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي قال إن "العمل المشترك مع طهران يبعدنا عن الحرب".