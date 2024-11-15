سياسة
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بدعوى تسييس الشرطة.. المدعية العامة بإسرائيل تطلب إعادة تقييم دور بن غفير
بعثت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي باهراف ميارا، أمس الخميس، بطلب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة النظر في فترة عمل وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بدعوى تهديد مكانة الشرطة غير السياسية.
بدعوى تسييس الشرطة.. المدعية العامة بإسرائيل تطلب إعادة تقييم دور بن غفير
بدعوى تدخله في شؤون الشرطة.. المدعية العامة بإسرائيل تطلب تقييم دور بن غفير / صورة: Reuters Archive
15 نوفمبر 2024

وقالت باهراف ميارا في رسالة إلى نتنياهو إن بن غفير "المكلف بوضع السياسة العامة يبدو أنه يصدر تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة"، داعية إلى إعادة تقييم دوره.

وذكرت المدعية العامة في الرسالة أن الخلط بين التدخلات غير المناسبة في أعمال الشرطة واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم "يقوّض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي".

ورداً على ذلك كتب بن غفير، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "بدأ انقلاب تدبره (المدعية العامة). الإقالة الوحيدة التي يجب أن تحصل هي للمدعية العامة"، بينما لم يصدر تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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