وقال ترمب، في خطاب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أمس الخميس: "علينا أن نعود دولة عظيمة ذات ضرائب منخفضة وجيش قوي. علينا أن نهتم بقواتنا المسلحة. لقد فعلنا ذلك من قبل، وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى"، منتقداً الإنفاق الأمريكي "الضخم" في أفغانستان بين عامي 2001 و2021.

وتعهد بـ"العمل على إنهاء الحروب بالشرق الأوسط و(بأن) يعمل أيضاً بجدية كبيرة في روسيا وأوكرانيا" لأن "هذا يجب أن يتوقف"، على حد تعبيره.

وكان ترمب أوعز إلى إيلون ماسك، الذي عينه مستشاراً له، مهمة اقتراح تخفيضات بنحو 2000 مليار دولار من إنفاق الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك احتمال إلغاء العديد من المناصب في وزارة الدفاع الأمريكية.

ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع خليفته المعيّن ماركو روبيو بشأن المرحلة الانتقالية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، أمس الخميس.

وأعلن ترمب، الأربعاء، تعيين روبيو وزيراً للخارجية، قائلاً في بيان إنه سيكون "مدافعاً شرساً عن أمتنا وصديقاً حقيقياً لحلفائنا ومحارباً شجاعاً لن يتراجع أبداً في مواجهة خصومنا".

وبدورها، وعدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بعملية انتقال "هادئة" و"ناجحة".