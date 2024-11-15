سياسة
3 دقيقة قراءة
غارات للاحتلال توقع شهداء وجرحى في غزة ومسؤولة أممية توثق حجم الدمار شمالاً
شهد قطاع غزة، اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة عدد آخر بجروح، وسط استمرار الحصار والدمار واسع النطاق الذي يتعرض له شمال القطاع منذ أكثر من 40 يوماً.
غارات للاحتلال توقع شهداء وجرحى في غزة ومسؤولة أممية توثق حجم الدمار شمالاً
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على غزة / صورة: AA
15 نوفمبر 2024

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلة، إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وخيمة تؤوي نازحين، ونُقلت جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وجنوب القطاع، استشهد مواطن وابنته بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلهم بصواريخ في بلدة النصر شمال شرقي رفح، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى غزة الأوروبي.

واستهدفت طائرة مسيّرة مجموعة فلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم المنازل في جباليا ومحيط شارع الشيماء.

كما قصف الاحتلال مباني سكنية ومناطق أخرى في بيت لاهيا، مستهدفاً الطوابق العلوية لأحد الأبراج قرب مستشفى كمال عدوان، ما أدى إلى إصابات عديدة.

وتأتي هذه الغارات ضمن العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، إذ يحاول السيطرة على شمال غزة وتحويله إلى منطقة عازلة، في ظل حصار يمنع دخول الإمدادات الإنسانية الأساسية.

أزمة إنسانية تتفاقم بشمال القطاع

في سياق متصل، نشرت "لويز ووتريدج"، مسؤولة الاتصال في وكالة "أونروا"، مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق بشمال غزة نتيجة الهجمات المستمرة، ولفتت إلى أن الظروف المعيشية هناك غير إنسانية.

وأوضحت ووتريدج أن نحو 100 ألف شخص نزحوا من شمال غزة بسبب القصف المستمر منذ بداية الشهر الماضي، مشيرة إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في تلك المناطق.

ووصفت ووتريدج الوضع في غزة بأنه "دوامة لا تنتهي من الألم"، مؤكدة أن بعض الجثث يُترك في الشوارع من دون دفن، وأن الكلاب تأكل جثث الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية وتركت جثثهم في الشوارع.

من جهة أخرى، اتهم "ليكس تاكينبرغ"، المسؤول السابق في "أونروا"، في تصريحات، إسرائيل بأنها تستهدف الوكالة جزءاً من خطة منهجية لمحو وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه، مشيراً إلى أن الهجمات على الأونروا تؤثر بشكل مباشر في خدماتها الإنسانية التي تقدم الدعم للاجئين الفلسطينيين في المناطق المتضررة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us