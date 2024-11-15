وأضافت الوزارة في بيان عبر منصة إكس أنها ستستمر في دعم حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم باعتبار تركيا هي الدولة الضامنة في الجزيرة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في منشور له على إكس أن أولويات تركيا "التي لا تراجع عنها" هي تأكيد سيادة جمهورية شمال قبرص التركية ووضعها الدولي المتساوي مع الشطر الجنوبي للجزيرة.

وأوضح فيدان أن تركيا ستواصل بذل الجهود لضمان وضع جمهورية شمال قبرص التركية في مكانتها الدولية المناسبة.

يشار إلى أن الجيش التركي يعتزم المشاركة في إحياء الذكرى من خلال مجموعة من الفاعليات البحرية والجوية. وفي هذا السياق، أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن فريق "سولو تورك" الجوي سينفذ "التحية الجوية" في نيقوسيا، بالإضافة إلى عروض جوية في مدينة غرنة.

وأضاف أكتورك أن الزوارق الحربية التركية ستشارك أيضاً في هذه الفاعليات، إذ سيزور الزورق الهجومي "TCG BORA" وزورق الدورية "TCG BARTIN" ميناء غازي ماغوسسا، بينما سيزور الزورق الهجومي "TCG ATAK" والغواصة "TCG GÜR" ميناء غرنة. كما ستقدم وحدة "مهتيران" عروضاً موسيقية في الفترة بين 13 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1983، تأسست جمهورية شمال قبرص التركية، بعد قرار أقره برلمان قبرص التركية الاتحادية بالإجماع بناء على مبدأ حق تقرير المصير.

​ يشار إلى أن القبارصة اليونانيين رفضوا خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.