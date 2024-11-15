وأفادت الدراسة بأن نحو 10.3 مليون حالة سُجلت في عام 2023، في جميع أنحاء العالم، نتج عنها وفاة 107 آلاف و500 شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة.

وأكدت الدراسة التي أجرتها الصحة العالمية بالتعاون مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية (CDC) أن "التغطية التطعيمية غير الكافية على نطاق عالمي هي السبب وراء هذه الزيادة" في عدد الحالات.

وذكرت أن 83% فقط من الأطفال تلقوا جرعتهم الأولى في حملات التطعيم الروتينية في عام 2023، بينما تلقى 74% فقط من الأطفال جرعتهم الثانية.

وشددت المنظمة العالمية على ضرورة توفير تغطية لا تقل نسبتها عن 95% بجرعتين من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية لمنع تفشي المرض.

وحدد معدو الدراسة حالات انتشار كبيرة لمرض الحصبة في 57 دولة العام الماضي، في جميع القارات باستثناء أمريكا، مبينة أن نصف تلك الإصابات وقعت في قارة إفريقيا.

ونتيجة لهذا الارتفاع، حذرت منظمة الصحة العالمية ومركز (CDC)، من أن هدف القضاء على الحصبة بحلول عام 2030 "في خطر".

ودعت الدراسة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان حصول جميع الأطفال على جرعتين من اللقاح، ولا سيما في إفريقيا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في مناطق النزاع.

ومرض الحصبة، فيروس يمكن أن يتسبب بطفح جلدي وحمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا ولكن قد تكون له أيضاً مضاعفات خطيرة، وخاصة لدى الأطفال الصغار.