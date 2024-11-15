من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، إنه "بعد الإنذارات التي فُعّلَت في منطقة خليج حيفا والجليل الأعلى، رُصد نحو خمس عمليات إطلاق عبرت إلى البلاد من لبنان".

وأضاف الجيش: "اعتُرض بعض الصواريخ ورُصد سقوط البعض الآخر بمناطق مفتوحة"، بلا مزيد من التفاصيل.

وأمس الخميس قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن جيش الاحتلال رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان اعترض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة، فيما أعلن حزب الله في سلسلة بيانات نشرها على قناته في تليغرام، استهداف عدة مستوطنات وتجمعات لجنود إسرائيليين.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو من 147 ألف فلسطيني، وسّعَت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

ويومياً يردّ حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقرات استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​