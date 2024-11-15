سياسة
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استطلاع للرأي: أزمات الحرب والقضاء تلاحق نتنياهو وشعبية المعارضة في تزايد
أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، نُشر اليوم الجمعة، أن شعبية حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستمرة في التراجع أمام تصاعد المعارضة.
استطلاع للرأي: أزمات الحرب والقضاء تلاحق نتنياهو وشعبية المعارضة في تزايد
للأسبوع الثاني على التوالي.. استطلاع للرأي يظهر تراجع شعبية ائتلاف نتنياهو / صورة: Reuters Archive
15 نوفمبر 2024

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن ائتلاف حكومة نتنياهو تراجع بمقعد واحد هذا الأسبوع، وذلك في انتكاس له للأسبوع الثاني على التوالي.

وأوضحت الصحيفة أن التراجع الأخير يأتي على خلفية "الحرب المستمرة بقطاع غزة وجنوب لبنان، وقضية مشروع قانون التجنيد وقرار المحكمة برفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل شهادته في محاكمته لمدة شهرين".

وفي السياق ذكرت "معاريف" أنه في حال أجريت انتخابات اليوم، فإن الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة ستحصل على 62 مقعداً مقابل 48 مقعداً للائتلاف المؤيد له، بينما سيحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

والأسبوع الماضي، أظهر استطلاع رأي سابق تراجعاً كبيراً لشعبية الائتلاف الحكومي في إسرائيل برئاسة نتنياهو، بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وإقرار قانون إعفاء متدينين يهود من الخدمة العسكرية.

وقالت الصحيفة أنذاك إنه حال أجريت الانتخابات الإسرائيلية بعد إقالة نتنياهو غالانت، فإن كتلة الائتلاف الحاكم ستحصل على 49 مقعداً فقط، بينما ستحصل المعارضة على 61، من أصل 120 في الكنيست.

ومنذ أكثر من 4 سنوات، بدأت محاكمة نتنياهو في ملفات عدة، إذ إنه متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة، على حين زعم نتنياهو أن التهم ملفقة ضمن حملة تقودها ضده الشرطة والنيابة العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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