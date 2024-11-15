وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جيش الاحتلال اعتقل 6 فلسطينيين على الأقل خلال اقتحامه، مدناً وقرى جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، قولها، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل شمالي الضفة، وفتشت عدة منازل واعتقلت 4 فلسطينيين، بعد تكسير محتويات منازلهم وتخريب مركبتين في البلدة.

وواصلت قوات الاحتلال، بحسب المصادر، إغلاقها مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها في حارات البلدة القديمة والحواجز العسكرية القريبة من الحرم الإبراهيمي ونكلت بالمواطنين المارين عبر الحاجز.

وفي جنين، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً من بلدة اليامون غربي المدينة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وأشار مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر منصور، إلى أن الشاب فرحات (18 عاماً) أسير محرر كان قد أفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني، من العام الماضي.

اعتداءات المستوطنين

تزامناً مع ذلك، قالت مصادر أمنية، إن العشرات من المستوطنين تجمعوا، تحت حماية قوات الاحتلال، عند عش غراب جنوب شرق بيت ساحور شرقي بيت لحم، وأغلقوا البوابة أمام مرور المركبات وتنقلات المواطنين.

كما اقتحم مستوطنون، ظهر اليوم أيضاً، منطقة "مراح البقار" بمدينة دورا جنوبي الخليل "واعتلوا مئذنة مسجد" بالمنطقة.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالاً عن 780 شهيداً ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.