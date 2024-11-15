سياسة
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أردوغان يهنّئ جمهورية شمال قبرص التركية بذكرى تأسيسها الـ41
هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، جمهورية شمال قبرص التركية بالذكرى السنوية الحادية والأربعين لتأسيسها، مؤكداً دعم تركيا الثابت لها.
أردوغان يهنّئ جمهورية شمال قبرص التركية بذكرى تأسيسها الـ41
أردوغان / صورة: AA
15 نوفمبر 2024

ووصف أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة إكس، جمهورية شمال قبرص التركية بأنها "ضامنة للسلام والعدالة والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط".

وأضاف أردوغان: "أبارك لجمهورية شمال قبرص التركية في عيدها الوطني، وأتوجه بالدعاء بالرحمة لشهدائنا الأبرار وأستذكر محاربينا بكل احترام. وأرسل سلامي ومحبتي إلى إخواني القبارصة الأتراك".

من جانبها، شاركت الحكومة التركية بشكل واسع في الاحتفالات الرسمية في جمهورية شمال قبرص التركية، وسط تأكيدات متكررة على التزامها دعم سيادة الجمهورية وضمان حقوق القبارصة الأتراك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1983، تأسست جمهورية شمال قبرص التركية، بعد قرار أقره برلمان قبرص التركية الاتحادية بالإجماع بناء على مبدأ حق تقرير المصير.

يشار إلى أن القبارصة اليونانيين رفضوا خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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