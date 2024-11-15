سياسة
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أونروا: المعيشة في غزة لا تطاق.. ولا مساعدات كافية طوال حرب إسرائيل الوحشية
قالت متحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، إنه لم تتوفر مساعدات كافية في قطاع غزة طوال الحرب الإسرائيلية الوحشية المستمرة منذ 13 شهراً، وإن الظروف المعيشية للفلسطينيين "لا تطاق".
أونروا: المعيشة في غزة لا تطاق.. ولا مساعدات كافية طوال حرب إسرائيل الوحشية
قالت المتحدثة باسم أونروا إنه لم تتوفر مساعدات كافية في قطاع غزة طوال الحرب الإسرائيلية الوحشية / صورة: Reuters
15 نوفمبر 2024

وفي تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، أوضحت المتحدثة باسم أونروا، لويز ووتريدج، أنه "ببساطة لا توجد مساعدات إنسانية كافية في غزة، ليس فقط خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، ولكن أيضاً طوال مدة الحرب الإسرائيلية الوحشية المستمرة 13 شهراً".

وفي معرض وصفها الوضع في قطاع غزة، قالت ووتريدج: "نحن محاطون يومياً بأشخاص يطالبون بقطعٍ من الخبز، ويحاولون الوصول إلى المياه"، مشددةً على أن الوضع الذي أُجبر الفلسطينيون على العيش فيه في القطاع "لا يطاق".

ومؤخراً، حذرت منظمات دولية وأممية من إعلان المجاعة رسمياً في شمال قطاع غزة، جراء الإبادة المتواصلة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والمتزامنة مع حصار عسكري مطبق أدى إلى منع دخول إمدادات الغذاء والمياه والأدوية إليها.

وفي الأسابيع الماضية، بدأت أزمة حقيقة تَلوح وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب نفاد الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق ومنازل الفلسطينيين، واضطرارهم إلى استخدام الدقيق الفاسد لإطعام عائلاتهم، والبحث عن بدائل غير صحية.

وسبق وعانى سكان غزة والشمال من "مجاعة" حقيقية في ظل شح الغذاء والماء والدواء والوقود، جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المحافظتين منذ بدء عمليتها البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما تسبب في وفاة عدد من الأطفال وكبار السن.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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