سياسة
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زيلينسكي: الفريق الجديد الذي سيدير ​​البيت الأبيض سيُنهي الحرب على نحو أسرع
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب وفريقه قادرون على إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية على نحو أسرع.
زيلينسكي: الفريق الجديد الذي سيدير ​​البيت الأبيض سيُنهي الحرب على نحو أسرع
زيلينسكي: مع سياسات الفريق الجديد الذي سيدير ​​البيت الأبيض ستنتهي الحرب على نحو أسرع / صورة: AP
15 نوفمبر 2024

وأوضح زيلينسكي في تصريح إذاعي: "ستنتهي الحرب، لكن لتاريخ لا يوجد تاريخ محدد، مع سياسات الفريق الجديد الذي سيدير ​​البيت الأبيض ستنتهي الحرب على نحو أسرع".

وأضاف أن "هذا هو نهجهم، والوعد الذي قطعوه لمجتمعهم، وهو مهم للغاية لهم"، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترمب لمناقشة سبل إنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي أنه أجرى "تفاعلاً بنّاء" مع ترمب خلال محادثتهما الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إن الأخير "سمع الأسس التي نعتمد عليها. ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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