وأوضح زيلينسكي في تصريح إذاعي: "ستنتهي الحرب، لكن لتاريخ لا يوجد تاريخ محدد، مع سياسات الفريق الجديد الذي سيدير ​​البيت الأبيض ستنتهي الحرب على نحو أسرع".

وأضاف أن "هذا هو نهجهم، والوعد الذي قطعوه لمجتمعهم، وهو مهم للغاية لهم"، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترمب لمناقشة سبل إنهاء الحرب.

وأكد زيلينسكي أنه أجرى "تفاعلاً بنّاء" مع ترمب خلال محادثتهما الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إن الأخير "سمع الأسس التي نعتمد عليها. ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في شؤونها.