وقالت "اليونيفيل" في بيان على حسابها بتلغرام: "سقطت قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، بعد ظهر اليوم (الجمعة)، على موقع UNP 2-3 في مقر قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع".

وأوضحت أن "القذيفة لم تنفجر، وسارع خبراء التخلص من القنابل الإيطاليون، لتأمين المنطقة وإزالة القذيفة بتفجيرها"، وقالت إنه "لا إصابات بين جنود حفظ السلام، ولكن أضراراً طفيفة فقط لحقت بقاعة الألعاب الرياضية" في الموقع.

وتابعت القوات الأممية: "وبسبب الأعمال العدائية المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، كان الأفراد في الملاجئ إجراء احترازياً".

ولم تُشر "اليونيفيل" إلى الجهة المسؤولة عن إطلاق القذيفة، لكنها شددت على ضرورة "التزام جميع الأطراف ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها"، علماً أنها تعرضت سابقاً لاستهدافات مباشرة من الجيش الإسرائيلي.

وأكدت أن "الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".