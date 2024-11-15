وأشار دوجاريك في مؤتمر صحفي إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها نفذوا عملية إجلاء طبي لـ8 أطفال ومرافقيهم الأربعاء الماضي، من غزة إلى الأردن.

وأوضح، أن هؤلاء الأطفال سيُنقلون إلى الولايات المتحدة بعد خضوعهم لرعاية خاصة في الأردن.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إنشاء "ممرات إخلاء" من أجل الإخلاء الآمن وفي الوقت المناسب للأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج خاص.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.