وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان صباح اليوم السبت، إن إيشيبا أعرب خلال الاجتماع عن "قلقه البالغ إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ وشينغيانغ"، كما أعرب أيضاً "عن قلقه الشديد بشأن النشاط المتزايد للجيش الصيني".

وشدد رئيس الوزراء الياباني على أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان جداً بالنسبة إلى اليابان والمجتمع الدولي".

وطلب من الرئيس الصيني إلغاء حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية، وتعزيز تدابير السلامة للمواطنين اليابانيين في الصين بعد حوادث طعن سقط خلالها قتلى في الآونة الأخيرة، كما طلب أيضاً إطلاق سراح المواطنين اليابانيين المحتجزين في الصين.

بدوره أعرب الرئيس الصيني بأن تعمل اليابان مع الصين "لمعالجة القضايا الكبرى المبدئية مثل التاريخ وتايوان بشكل صحيح"، و"التعامل مع النزاعات على نحو بنّاء"، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وأضاف شي أنه يتعيّن على الصين واليابان "اللتين ترتبط مصالحهما الاقتصادية وسلاسل الصناعة والتوريد بينهما بعمق، السعي إلى مواصلة التعاون المربح للجانبين والحفاظ على نظام التجارة الحرة العالمي، وكذلك على سلاسل إنتاج وإمداد مستقرة وبلا عوائق".