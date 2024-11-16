سياسة
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اليابان تبلغ الصين بمخاوفها إزاء نشاط جيشها المتزايد في المنطقة
أعرب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا للرئيس الصيني شي جين بينغ عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، فيما دعا شي اليابان إلى التعامل مع النزاعات "على نحو بنّاء".
اليابان تبلغ الصين بمخاوفها إزاء نشاط جيشها المتزايد في المنطقة
انعقاد أول لقاء بين رئيس الصين ورئيس وزراء اليابان في البيرو. (المصدر: إعلام ياباني) / Others
16 نوفمبر 2024

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان صباح اليوم السبت، إن إيشيبا أعرب خلال الاجتماع عن "قلقه البالغ إزاء الوضع في بحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ وشينغيانغ"، كما أعرب أيضاً "عن قلقه الشديد بشأن النشاط المتزايد للجيش الصيني".

وشدد رئيس الوزراء الياباني على أن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان مهمان جداً بالنسبة إلى اليابان والمجتمع الدولي".

وطلب من الرئيس الصيني إلغاء حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية، وتعزيز تدابير السلامة للمواطنين اليابانيين في الصين بعد حوادث طعن سقط خلالها قتلى في الآونة الأخيرة، كما طلب أيضاً إطلاق سراح المواطنين اليابانيين المحتجزين في الصين.

بدوره أعرب الرئيس الصيني بأن تعمل اليابان مع الصين "لمعالجة القضايا الكبرى المبدئية مثل التاريخ وتايوان بشكل صحيح"، و"التعامل مع النزاعات على نحو بنّاء"، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وأضاف شي أنه يتعيّن على الصين واليابان "اللتين ترتبط مصالحهما الاقتصادية وسلاسل الصناعة والتوريد بينهما بعمق، السعي إلى مواصلة التعاون المربح للجانبين والحفاظ على نظام التجارة الحرة العالمي، وكذلك على سلاسل إنتاج وإمداد مستقرة وبلا عوائق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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