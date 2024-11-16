سياسة
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أصغر متحدثة.. ترمب يعيّن كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، أمس الجمعة، تعيين كارولين ليفيت متحدثةً باسم البيت الأبيض.
أصغر متحدثة.. ترمب يعيّن كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض
عملت ليفيت متحدثة باسم الحملة الانتخابية لترمب. / صورة: AFP
16 نوفمبر 2024

وقال ترمب في بيان: "كارولين ذكية وصلبة وأثبتت قدرتها على التواصل بشكل فعال جداً".

وأضاف أن ليفيت "أدت عملاً استثنائياً بصفتها متحدثة وطنية لحملتي التاريخية، ويسرّني أن أعلن أنها ستكون متحدثة باسم البيت الأبيض".

وتابع أن ليفيت "ستتميز على المنصة وتساعدنا في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأمريكي لجعل أمريكا أمة عظيمة مجدداً".

وكانت ليفيت (27 عاماً) متحدثة باسم الحملة الانتخابية لترمب، كما سبق أن عملت في الكونغرس مسؤولة عن الاتصالات لدى النائبة عن ولاية نيويورك إليز ستيفانيك.

وفي عام 2022 خاضت ليفيت الانتخابات النيابية أملاً في أن تصبح نائبة عن ولاية نيو هامبشر لكنها خسرت.

وأمس الجمعة قالت ليفيت التي أصبحت أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض، في لقاء بث على قناة فوكس نيوز، إنها لم تنشأ في عائلة سياسية "على غرار معظم الأمريكيين، بل نشأت في عائلة من رجال الأعمال من الطبقة المتوسطة هنا في ولايتي نيو هامبشر. لقد انخرطتُ بالسياسة في الجامعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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