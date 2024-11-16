سياسة
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شهداء وجرحى في قصف متواصل على قطاع غزة.. والاحتلال ينسف منازل بجباليا
استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون اليوم السبت بقصف جوي إسرائيلي استهدفهم في بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة، التي تشهد عمليات نسف للمنازل في إطار الإبادة المستمر منذ أكثر من عام.
شهداء وجرحى في قصف متواصل على قطاع غزة.. والاحتلال ينسف منازل بجباليا
شهداء وجرحى في قصف متواصل على قطاع غزة، والاحتلال ينسف منازل بجباليا. / صورة: AA
16 نوفمبر 2024

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأناضول بأن 3 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي استهدفهم ببلدة بيت لاهيا. كما أفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية شنت قصفاً كثيفاً استهدف مناطق بيت لاهيا ومدينة جباليا، ونُقل عدد من الإصابات إلى مستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان.

وأضافوا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عشرات المنازل بالمناطق الغربية لمخيم جباليا، حيث سُمعت انفجارات عنيفة وشُوهدت أعمدة دخان تتصاعد من المكان.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع استُشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة صباح اليوم السبت في قصف طائرات الاحتلال الحربية على المدينة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأضافت وفا أن الشهداء هم ثلاثة شبان، فيما أُصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الجنينة شرق مدينة رفح.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحاً برياً شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، فيما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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