واستهدفت غارات إسرائيلية متتالية، صباح اليوم، منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأمس الجمعة أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه ضرب نحو 30 هدفاً في الضاحية على مدار 48 ساعة، بعد إصدار إنذارات للسكان بإخلائها. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي قد هدد بقصف مبانٍ سكنية جديدة بمنطقة حارة حريك، إلى جانب مبانٍ أخرى في الضاحية الجنوبية.

وقال أدرعي بمنشور على منصة إكس، مستعيناً بخرائط عليها مبانٍ أُشير إليها باللون الأحمر: "إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديداً في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة والغبيري"، زاعماً أن السكان "يوجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله".

وأفاد شهود عيان بإطلاق نار كثيف في الضاحية والمناطق المحيطة بها تحذيراً للسكان بضرورة الإخلاء بعد التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة.

كذلك أغارت الطائرات الإسرائيلية على محيط كل من بلدة باتوليه ومدينة صور وبلدة عرب صاليم وبلدة شمع في قضاء صور، ومحيط بلدتَي كفرا والناقورة وأطراف بلدة كفر حمام وخربة سلم وحومين التحتا، وبلدات عين بعال وعيتيت ودير قانون ورأس العين وباتوليه وشمع ومجدل زون في جنوب لبنان. أما شرقي البلاد، فقد استهدفت غارات إسرائيلية بلدة لبايا في منطقة البقاع الغربي.

وأمس الجمعة أعلنت إيطاليا سقوط قذيفة مدفعية على قاعدة للقوة الإيطالية في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان. وتحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الحادثة، معرباً عن احتجاجه على الهجمات الإسرائيلية على أفراده القوة وبنيتها التحتية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). ودعا تاياني إلى ضمان سلامة جنود اليونيفيل وشدد على "عدم قبول" الهجمات.

استهداف مستوطنات إسرائيلية

في المقابل أفادت القناة 12 العبرية بإصابة مبنى بشكل مباشر في نهاريا شمال إسرائيل، وانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق فيها، عقب دوي صفارات الإنذار تحذيراً من تسلل مسيّرات.

وأعلن جيش الاحتلال في بيانٍ رصد واعتراض صاروخ أطلق من الشرق، لكنه لم يدخل أجواء البلاد، وذلك بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوباً. وقال الجيش في بيان منفصل إنه اعترض طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من لبنان تجاه الجليل الغربي.

وكان جيش الاحتلال قد أفاد بانطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة نهاريا، ومناطق عدة في الجليل الغربي (شمال) قبل أن يعلن عن اعتراض المسيّرتين.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش اعتراض طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من لبنان تجاه الجليل الغربي، ما يرفع عدد المسيّرات التي اعتُرضت منذ صباح السبت في شمال إسرائيل إلى 4.

وقال في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "إثر الإنذارات التي فُعّلت عند الساعة 08:21-08:18 (06:18- 06:21 ت.غ) في منطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو طائرتين مسيّرتين انطلقتا من الأجواء اللبنانية". وأضاف البيان أنه "جرى تفعيل صفارات الإنذار خوفاً من سقوط شظايا صواريخ اعتراضية". ولاحقاً، رُصِد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو من 147 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و445 قتيلاً و14 ألفاً و599 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويومياً يردّ حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​