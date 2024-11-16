سياسة
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الرئيس التركي سيزور البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور البرازيل لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين (G20) التاسعة عشرة التي ستُعقد في ريو دي جانيرو يومي 18و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
الرئيس التركي سيزور البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين
الرئيس التركي سيزور البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. / صورة: AA
16 نوفمبر 2024

وسيتبادل زعماء مجموعة العشرين وجهات النظر في ثلاث جلسات ستُعقد تحت عنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام" خلال القمة، وفق منشور ألطون على منصة إكس.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد أردوغان اجتماعات مع زعماء مجموعة العشرين ورؤساء الدول والحكومات المشاركين الآخرين بمناسبة القمة.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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