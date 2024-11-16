وسيتبادل زعماء مجموعة العشرين وجهات النظر في ثلاث جلسات ستُعقد تحت عنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام" خلال القمة، وفق منشور ألطون على منصة إكس.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد أردوغان اجتماعات مع زعماء مجموعة العشرين ورؤساء الدول والحكومات المشاركين الآخرين بمناسبة القمة.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​