سياسة
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استقالة وزيرة هولندية بسبب تصريحات عنصرية وانزعاج من تقرير أمني إسرائيلي
أثارت استقالة وزيرة المالية الهولندية نورا أشهبار، بسبب تصريحات "عنصرية"، أزمة سياسية في البلاد وسط توقعات بانهيار الائتلاف الحاكم.
استقالة وزيرة هولندية بسبب تصريحات عنصرية وانزعاج من تقرير أمني إسرائيلي
أشهبار تعلن استقالتها من الحكومة الهولندية بسبب تصريحات عنصرية / صورة: AFP
16 نوفمبر 2024

وذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت" أمس الجمعة، أن الوزيرة ذات الأصول المغربية، المنتمية إلى حزب "العقد الاجتماعي الجديد" الوسطي، أعربت عن غضبها إزاء تجاوز بعض أعضاء مجلس الوزراء الحدود بتعليقاتهم "العنصرية".

وكان النائب عن اليمين المتطرف غيرت فيلدرز، زعيم أكبر حزب في الائتلاف الحكومي، أكد أن الضالعين في هجمات الأسبوع الماضي، على مشجعي الفريق الإسرائيلي "جميعهم من المسلمين"، وأن "قسماً كبيراً منهم من المغربيين".

وأوردت هيئة الإذاعة الهولندية أن "من المتوقع أن تقدم الوزيرة استقالتها في وقت لاحق اليوم (الجمعة) بعد استيائها مما حصل داخل مجلس الوزراء"، الأمر الذي قد يدفع وزراء آخرين في حزبها إلى الاستقالة أيضاً.

وعقد مجلس الوزراء أمس الجمعة، جلسة طارئة على خلفية تقارير تشير إلى احتمال انهيار الائتلاف الحاكم، فيما أكدت وسائل إعلام هولندية أن استقالة أشهبار كانت الدافع وراء عقد الاجتماع.

ولاحقاً، قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف: "قررنا الاستمرار معاً"، مدعياً أنه "لم تكن هناك عنصرية قط" داخل حكومته.

وفي حال انسحب حزب "العقد الاجتماعي الجديد" من الحكومة، سيتعين على الأعضاء الآخرين في الائتلاف إما المُضي قُدماً بوصفهم حكومة أقلية أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

تدخل في السياسة الهولندية

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت"، أن وزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية أرسلت "تقريراً خاصاً" إلى النواب قبل جلسة برلمانية بشأن أحداث أمستردام.

وجاء في التقرير الإسرائيلي أن المنظمات الهولندية المشاركة في الأحداث المذكورة "كانت مرتبطة بحركة حماس". ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى من الوحدات الأمنية قولها إن "التدخل الإسرائيلي في السياسة الداخلية الهولندية كان وضعاً غير مرغوب فيه".

وصرحت المصادر بأن التقرير المذكور كان "مصدر قلق على أعلى مستوى بيروقراطي في الوزارات العاملة بمجال الأمن". ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جهاز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن قوله إنهم اطلعوا على التقرير الإسرائيلي ولكن لا يريدون التعليق على مضمونه الآن.

وتأتي هذه الأزمة بعد أسبوع من وقوع أعمال عنف في أمستردام، عقب مباراة بين فريقي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي وأياكس أمستردام الهولندي، فجّرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو الفريق الإسرائيلي ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه بأمستردام، واستفزاز سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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