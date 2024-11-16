سياسة
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الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين على تغطية "نيويورك تايمز" لحرب الإبادة بغزة
تظاهر متضامنون مع فلسطين، اليوم السبت، أمام مبنى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، احتجاجاً على طريقة تغطيتها لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، واعتقلت الشرطة الأمريكية عدداً منهم.
الشرطة الأمريكية تعتقل محتجين على تغطية "نيويورك تايمز" لحرب الإبادة بغزة
متظاهرون اقتحموا مبنى "نيويورك تايمز" احتجاجا على انحيازها لإسرائيل في تحرك احتجاجي سابق هذا العام/ صورة: AA
16 نوفمبر 2024

وأظهرت مشاهد متداولة تجمع متظاهرين متضامنين مع فلسطين أمام مبنى الصحيفة الأمريكية الواقعة بمنطقة مانهاتن في نيويورك.

وندد المحتجون بطريقة تعامل الصحيفة الأمريكية مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وانحيازها لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ورفعوا لافتات كُتب عليها "نيويورك تايمز الكاذبة.. أنت من أضرمتِ النيران في فلسطين!".

فيما تدخلت الشرطة الأمريكية لفض المظاهرة، واعتقلت بعض المشاركين فيها، وأظهرت المشاهد المتداولة صراخ إحدى المتظاهرات بعبارة "فلسطين حرة"، خلال اقتيادها لسيارة الشرطة بعد الاعتقال.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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