وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخريبة (شرق) أدت إلى استشهاد 6 أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال يبلغ أحدهم ثلاث سنوات، وإصابة 11 آخرين بجروح من بينهم خمسة أطفال، اثنان منهم بحال خطرة".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي "شن غارة على منزل المواطن علي كامل قاسم، في بلدة الخريبة بقضاء بعلبك"، ما أسفر عن "تدمير المنزل ومجزرة، تمثلت في ارتقاء قاسم وزوجته وأولادهما الأربعة شهداء".

ولفتت الوكالة إلى أن الغارة ألحقت كذلك "أضراراً فادحة في الأبنية المجاورة، فيما لا تزال أعمال رفع الركام متواصلة في المكان".

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال عدوانه على قضاء بعلبك، بدعوى استهداف "بنية تحتية لحزب الله"؛ ما أدى إلى إيقاع مئات القتلى والجرحى حتى الآن. وتعد بعلبك، مركز هذا القضاء، مدينة تاريخية تعود إلى نحو 3 آلاف عام، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وقالت الوكالة إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على حارة حريك عنيفة جداً بل الأعنف من خارج سلسلة التهديدات للعدو".

في سياق متصل، قتلت إسرائيل 4 أشخاص وأصابت عدداً آخر، السبت، إثر قصف جوي استهدف منازل بقضاء صور، التابع لمحافظة "الجنوب" في لبنان، بحسب الوكالة اللبنانية، التي أفادت كذلك بأن الاحتلال صعد من قصفه الجوي على مدن وبلدات في قضاء صور، منذ ساعات الليل وطيلة ساعات النهار.

وأضافت أن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي شن عدداً من الغارات على مدينة صور (مركز القضاء) وبلدات برج رحال، وبافليه، والرمادية، وباتولية، ومجدلزون، وشمع، ومحيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة برج رحال أدت إلى "تدمير عدد من المنازل، وارتقاء شهيدين، وإصابة عدد (لم تحدده) من الجرحى".

كما أفادت الوكالة بـ"انتشال الدفاع المدني اللبناني شهيدين من تحت أنقاض منزل قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي في بلدة الرمادية".

وأشارت إلى أن مسيرات إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية عند مدخل مدينة صور الشمالي، ما أدى إلى سقوط عدد (لم تحدده) من الجرحى.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى "3 آلاف و452 شهيداً و14 ألفاً و664 جريحاً".

وقالت الوزارة، في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان أمس الجمعة، أسفرت عن 7 شهداء و65 جريحاً"، وذكرت أن أرقام الضحايا من النساء والأطفال بلغت 889 قتيلاً و3 آلاف و924 جريحاً، ومن الكوادر الصحية 208 قتلى و311 جرحى.

فيما استهدفت إسرائيل 90 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 66 مستشفى و220 من الجمعيات الإسعافية، حسب الوزارة.

غارات عنيفة على الضاحية

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، موجة غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه الموجة الثالثة من الغارات الإسرائيلية على الضاحية منذ صباح السبت، والسابعة منذ صباح الخميس.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، شنت مقاتلات إسرائيلية، مساء السبت، 3 غارات عنيفة على منطقة حارة حريك، وأضافت الوكالة أن المقاتلات الإسرائيلية شنت كذلك غارتين عنيفتين على منطقة برج البراجنة، وغارة عنيفة قرب مدرسة ليسيه بيلوت بمنطقة الحدث.

جاءت موجة الغارات الجديدة بعد وقت قصير من إنذار أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان مبان في مناطق الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة بإخلائها فوراً تمهيداً لقصفها، وقال الجيش مدعياً: "هذه المباني تقع بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب".

والضاحية الجنوبية هي المساحة بين ساحل بيروت الجنوبي وبداية جبل لبنان شرق العاصمة، وتتبع إدارياً محافظة جبل لبنان (غرب)، وفي القلب منها توجد منطقة حارة حريك على مساحة 1.82 كلم مربع.

وتبعد حارة حريك 5 كلم عن بيروت، وتوصف بالمعقل السياسي لـ"حزب الله"، حيث تضم مقراته الأمنية والسياسية، مثل مركز القيادة ومكاتب نوابه البرلمانيين ومجلس شورى الحزب، بالإضافة إلى تركز سكاني كثيف.

ومنذ أن أعلن جيش الاحتلال بدء التوغل البري في لبنان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنذر عشرات المرات سكان مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلائها تمهيداً لاستهدافها بدعوى وجود مستودعات أسلحة لـ"حزب الله".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها "حزب الله" بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفاً وكثافة، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3452 شهيداً و14664جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.

ويرد "حزب الله" يومياً بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.