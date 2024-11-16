ونقل إعلام عبري، مساء السبت، أن صفارات الإنذار دوت في حيفا وعكا شمالي إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ مضيفاً أن سكان المدينتين أبلغوا عن دوي انفجارات عنيفة، وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية وقوع 5 إصابات طفيفة "جراء سقوط صواريخ في حيفا شمالي إسرائيل".

وأكد بيان لجيش الاحتلال "إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان نحو مدينة حيفا شمالي إسرائيل"، مورداً سقوط إصابات مباشرة في عدد من المباني، فيما أفادت قناة 12 العبرية بـ"نشوب حريق جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة الكرمل وسط مدينة حيفا".

وحسب سلسلة بيانات متتالية نشرها حزب الله عبر حسابه على منصة "تليغرام" فإن عدد الهجمات والتصديات التي نفذها ضد الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بلغ 18 حتى الساعة 17:25 ت.غ.

في شمال إسرائيل، قال "حزب الله" إنه "استهدف بِصلية صاروخية نوعية قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي مدينة ‏حيفا"، موضحاً أنها "قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي"، وتبعد عن الحدود اللبنانية 35 كلم.

وأضاف الحزب أنه "استهدف بصلية صاروخية كذلك قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا، التي تعد المقر الإداري لقيادة لواء غولاني".

كما ذكر أنه "شن بسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة (الشييطت 13) في قاعدة عتليت جنوبي حيفا، حيث أصابت أهدا فها بدقة".، لافتاً إلى أنه استهدف بالصواريخ لمرتين متتاليتين مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم.

وأعلن حزب الله ‏"استهداف مستوطنتي كريات شمونة وكتسرين بصليتين صاروخيتين".‏

كما أفاد بـ"استهداف 8 تجمعات لجنود بصواريخ ومسيّرات في مستوطنات كريات شمونة، وسعسع، وأفيفيم، ويرؤون، والمنارة، وفي ثكنة دوفيف، والمقر المُستحدث لقيادة اللواء الغربي بثكنة يعرا".

وفي جنوب لبنان، قال الحزب إنه "استهدف بصليات صاروخية 3 تجمعات لجنود إسرائيليين شرقي بلدتي مركبا ومارون الراس".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه "عقب الإنذارات التي جرى تفعيلها عند الساعة 10:46 ـ 10:48 (08:46 ـ 08:48 تغ) في منطقة الخليج والجليل، جرى رصد نحو 35 صاروخاً أُطلق من لبنان".

وقال إن الصواريخ "سقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات". وفي بيان لاحق، أضاف: "إثر الإنذارات التي جرى تفعيلها قبل قليل في خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، جرى رصد نحو 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية".

وتابع أنه جرى "اعتراض بعض الصواريخ، فيما سقط بقيتها في منطقة مفتوحة".

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في عكا و"كريات يام" و"كريات بياليك" و"كريات موستكين" و"كفار مساريك" في منطقة كريوت بخليج حيفا، إضافة إلى عدد من المستوطنات بالجليلين الأعلى والغربي بينها "يعرا" و"المطلة".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و452 قتيلاً و14 ألفاً و664 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية.