سياسة
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الهلال الأحمر التركي: تجاوزنا 3 ملايين وجبة في غزة ونتعهد بمواصلة كل الجهود
قالت رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي، فاطمة يلماز، إن الجمعية قدمت أكثر من 3 ملايين وجبة طعام ساخنة للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الهلال الأحمر التركي: تجاوزنا 3 ملايين وجبة في غزة ونتعهد بمواصلة كل الجهود
رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي فاطمة يلماز / صورة: AA
16 نوفمبر 2024

وأوضحت يلماز في حديث لوكالة الأناضول أن الهلال الأحمر التركي يعتبر المؤسسة المدنية التي تصل إلى أكبر عدد من دول العالم، وشددت على أن غزة تعيش مأساة إنسانية حيث تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية.

ولفتت رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي إلى أنه جرى إرسال 11 سفينة تحمل مواد إغاثية بمساهمة من منظمات مدنية تركية مختلفة لأجل غزة، منذ بدء حرب الإبادة.

وأضافت يلماز: "تركيا أصبحت الدولة التي تقدم أكبر قدر من المساعدات لغزة عبر إرسال أكثر من 65 ألف طن من المساعدات"، وأكدت أنهم قاموا بزيادة عدد الوجبات الساخنة في القطاع مع ازدياد صعوبة الظروف.

وأضافت المتحدثة: "أعظم خدمة للهلال الأحمر التركي في غزة هي مطبخنا الذي كان موجوداً منذ البداية".

وتابعت رئيسة جمعية الهلال الأحمر التركي: "كنا نوزع نحو ألفي وجبة ساخنة، ورفعنا عددها إلى 15 ألف وجبة يومياً، وقد تجاوزنا الآن 3 ملايين وجبة في غزة".

وأردفت فاطمة يلماز: "نعمل بكل طاقتنا من أجل استمرار هذا العمل الصعب في ظل عدم توفر الكهرباء أو الغاز أو المواقد، إذ يجب إشعال نار بالحطب لطهي الطعام لـ15 ألف شخص"، وتعهدت يلماز بمواصلتهم جهود الإغاثة الإنسانية لأجل غزة دون انقطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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