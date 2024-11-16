سياسة
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مذكرة تفاهم أمنية بين تركيا وفلسطين تدخل حيز التنفيذ
دخلت مذكرة تفاهم أمنية بين تركيا وفلسطين، حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية التركية، أمس الجمعة، تشمل تحليل الاحتياجات التدريبية وتنظيم برامج متبادلة.
مذكرة تفاهم أمنية بين تركيا وفلسطين تدخل حيز التنفيذ
أردوغان استقبل عباس في القصر الرئاسي بأنقرة في يوليو/تموز 2023 / صورة: AA Archive
16 نوفمبر 2024

مذكرة التفاهم التي أبرمت بين تركيا والسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، خلال مايو/أيار 2022، تنص على تعزيز تعاون حكومتي البلدين في تدريب قوى الأمن لديهما.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيجري البلدان دراسة "تحليل الاحتياجات التدريبية" لتحديد تلك الاحتياجات وتنظيم برامج التدريب المتبادلة بما يتماشى مع هذا التحليل.

كما سيجري تقديم خدمات التدريب وفق الخطط التنفيذية السنوية للمتدربين في مؤسسات التعليم والتدريب بالبلدين.

وتتولى وزارتا الداخلية التركية والفلسطينية مسؤولية التنسيق فيما يخص مذكرة التفاهم هذه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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