مذكرة التفاهم التي أبرمت بين تركيا والسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، خلال مايو/أيار 2022، تنص على تعزيز تعاون حكومتي البلدين في تدريب قوى الأمن لديهما.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيجري البلدان دراسة "تحليل الاحتياجات التدريبية" لتحديد تلك الاحتياجات وتنظيم برامج التدريب المتبادلة بما يتماشى مع هذا التحليل.

كما سيجري تقديم خدمات التدريب وفق الخطط التنفيذية السنوية للمتدربين في مؤسسات التعليم والتدريب بالبلدين.

وتتولى وزارتا الداخلية التركية والفلسطينية مسؤولية التنسيق فيما يخص مذكرة التفاهم هذه.