سياسة
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معلقاً على إجبار كييف على التفاوض.. ماسك عن زيلينسكي: حسّه الفكاهي مدهش
قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس الملياردير إيلون ماسك إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتمتع بحس فكاهي "مدهش" يجعله يعتقد أن الولايات المتحدة لا يمكنها إجبار أوكرانيا على الجلوس على طاولة المفاوضات.
معلقاً على إجبار كييف على التفاوض.. ماسك عن زيلينسكي: حسّه الفكاهي مدهش
ماسك يشدد على أن كييف لا يمكنها أن تأمل في هزيمة القوات الروسية في ساحة المعركة، وأن الصراع يجب أن ينتهي بتسوية تفاوضية / صورة: Getty Images
16 نوفمبر 2024

وفي حديثه لإذاعة أوكرانيا، يوم السبت، سُئل زيلينسكي عما إذا كان قد تعرض لضغوط من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للموافقة على محادثات السلام مع روسيا.

وردّ زيلينسكي قائلاً: "نحن أوكرانيا مستقلة"، مضيفاً أنه "شخصياً، في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ومع ترمب، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة أوروبيين آخرين"، أثبت أنه لا يمكن أن يُطلب منه "الجلوس والاستماع".

ونشر ماسك المقرب من ترمب مقطعاً من مقابلة زيلينسكي على حسابه عبر منصة إكس، وكتب معلقاً: "حسّه الفكاهي مدهش". كما أضاف على منشوره مقالاً من موقع BBC يوضح مسيرة زيلينسكي قبل السياسة كممثل كوميدي.

وفي حين زوّدت "سبيس إكس" الجيش الأوكراني بمحطات إنترنت ستارلينك، شدد ماسك ولفترة طويلة أنّ كييف لا يمكنها أن تأمل في هزيمة القوات الروسية في ساحة المعركة، وأنّ الصراع يجب أن ينتهي بتسوية تفاوضية.

كما أعلن ماسك تأييده الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب في تعهده بإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية بسرعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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