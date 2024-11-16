سياسة
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"حققت أهدافها".. جماعة الحوثي تهاجم بالمسيّرات "هدفاً حيوياً" في إيلات
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت، مهاجمة "هدف حيوي" في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، بعدد من الطائرات المسيّرة، مؤكدة أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
"حققت أهدافها".. جماعة الحوثي تهاجم بالمسيّرات "هدفاً حيوياً" في إيلات
المتحدث العسكري لجماعة الحوثي: هذه العملياتِ لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان / صورة: إعلام يمني / وسائل إعلام يمنية
16 نوفمبر 2024

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز أن قوات الجماعة "نفّذت عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة (إسرائيل) بعدد من الطائرات المسيّرة".

وأكد سريع في كلمته، أن "العملية حققت أهدافها بنجاح"، دون توضيحات بشأن طبيعة الأهداف.

وشدد المتحدث العسكري استمرار الجماعة "في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمنَ منطقة العمليات البحرية المعلنة سابقاً".

وشدد على أن "هذه العملياتِ لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات فضلاً عن استهداف مواقع في إسرائيل.

ورداً على هجمات الحوثيين، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعد السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة في البحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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