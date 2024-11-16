سياسة
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بعد شهر من هجوم المسيّرة.. سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، السبت، سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمدينة قيسارية (شمال)، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار، وذلك بعد نحو شهر من هجوم بمسيّرة أُطلقت من لبنان استهدفت المنزل، تبناه لاحقاً حزب الله اللبناني.
بعد شهر من هجوم المسيّرة.. سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو
في 19 أكتوبر/تشرين أول الماضي استهدفت طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان منزل نتنياهو تبناها حزب الله لاحقاً / صورة: AP
16 نوفمبر 2024

وأفادت الشرطة، في بيان أنه "قرب الساعة 19:30 بتوقيت تل أبيب (17:30 ت.غ)، رُصدت قنبلتا إضاءة أُطلقتا بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية، حيث سقطتا في ساحة المنزل".

وأضاف البيان أن قوات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) حضرت إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادث.

وأشارت الشرطة إلى أنها "فتحت تحقيقاً مشتركاً مع جهاز الشاباك، حيث يدور الحديث عن حادث خطير ويشكّل تصعيداً خطيراً، وبناءً عليه ستُتخذ الإجراءات التحقيقية اللازمة".

وتابع البيان أن نتنياهو وأفراد عائلته لم يكونوا في المنزل وقت وقوع الحادث، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) أن الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار.

وفي 19 أكتوبر/تشرين أول الماضي، استهدفت طائرة مسيّرة، أُطلقت من لبنان، منزل نتنياهو تبناها حزب الله لاحقاً.

ولم يكن نتنياهو وعائلته موجودين في المنزل حينها، فيما لم تنطلق صفارات الإنذار بالمنطقة تزامناً مع الحادثة، وفق إعلام عبري.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

ويومياً يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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