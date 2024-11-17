سياسة
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جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده برصاص قناص للمقاومة في شمال القطاع
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل أحد جنوده في معارك شمالي غزة أمس السبت.
جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده برصاص قناص للمقاومة في شمال القطاع
جنود وسيارات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. / صورة: Reuters
17 نوفمبر 2024

وقال الجيش في بيان إن "الرقيب أول (احتياط) عدان كينان، البالغ من العمر 21 عاماً، قُتل برصاص قناص في جباليا أمس السبت"، وبمقتله يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 372.

في سياق متصل، بثت كتائبالقسام التابعة لحماس، السبت، مشاهد لمعارك مع جيش الاحتلال تُظهِر تدمير عناصرها لآليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جباليا، شمالي قطاعغزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وخلفت آلاف المفقودين، كما خلفت دماراً هائلاً في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتتعرض محافظة شمال غزة لحملة إبادة وتطهير عرقي وحصار ترتكبها إسرائيل منذ 25 يوماً، بقصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وإحراق أحياء سكنية ومنع إدخال الطعام والمياه والأدوية إلى المنطقة، وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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