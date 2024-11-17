وبينما كانت تتحدث انطلق بوق سفينة فقالت مازحة: "أعتقد أنه إيلون ماسك"، ثم أضافت: "أنا لست خائفة منك، اذهب إلى الجحيم يا إيلون ماسك".

وردّ ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعي إكس، على مقطع مصور لتصريحاتها بنشر رسم إيموجي ضاحك بصوت عالٍ. وأضاف في منشور آخر: "سيخسرون الانتخابات القادمة"، في إشارة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت زوجة الرئيس تتحدث في مناسبة أقيمت قبل قمة ريو دي جانيرو لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الدول، والمقرر انعقادها يومي الاثنين والثلاثاء.

وحجبت البرازيل منصة إكس لمدة شهر هذا العام بسبب تقاعسها عن تعيين ممثل قانوني في البلاد وتجاهل أوامر المحكمة بحظر الحسابات المتهمة بنشر "أخبار كاذبة" ورسائل كراهية.