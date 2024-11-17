سياسة
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"اذهب إلى الجحيم".. سيدة البرازيل الأولى تهين ماسك في مناسبة لمجموعة الـ20
وجّهت سيدة البرازيل الأولى جانجا لولا دا سيلفا إهانات إلى الملياردير الأمريكي ومالك منصة إكس، إيلون ماسك، خلال مناسبة اجتماعية لمجموعة العشرين أمس السبت، تحدثت فيها عن الحاجة إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للحد من المعلومات المضللة.
"اذهب إلى الجحيم".. سيدة البرازيل الأولى تهين ماسك في مناسبة لمجموعة الـ20
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيدة الأولى جانجا دا سيلفا يحضران حفل ختام القمة الاجتماعية لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. / صورة: Reuters
17 نوفمبر 2024

وبينما كانت تتحدث انطلق بوق سفينة فقالت مازحة: "أعتقد أنه إيلون ماسك"، ثم أضافت: "أنا لست خائفة منك، اذهب إلى الجحيم يا إيلون ماسك".

وردّ ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعي إكس، على مقطع مصور لتصريحاتها بنشر رسم إيموجي ضاحك بصوت عالٍ. وأضاف في منشور آخر: "سيخسرون الانتخابات القادمة"، في إشارة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت زوجة الرئيس تتحدث في مناسبة أقيمت قبل قمة ريو دي جانيرو لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الدول، والمقرر انعقادها يومي الاثنين والثلاثاء.

وحجبت البرازيل منصة إكس لمدة شهر هذا العام بسبب تقاعسها عن تعيين ممثل قانوني في البلاد وتجاهل أوامر المحكمة بحظر الحسابات المتهمة بنشر "أخبار كاذبة" ورسائل كراهية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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