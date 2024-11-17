سياسة
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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سيول بسبب منشورات دعائية
هددت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية بسبب منشورات دعائية أُرسلت أمس السبت عبر الحدود، وقالت إن سيول ستدفع "ثمناً غالياً" نتيجة لذلك.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سيول بسبب منشورات دعائية
هددت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية بسبب منشورات دعائية أُرسلت أمس السبت عبر الحدود. / صورة: Reuters
17 نوفمبر 2024

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم جونغ أون، التي تشغل منصب نائب مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قولها اليوم الأحد في بيان إن الشطر الجنوبي أسقط "أنواعاً مختلفة من منشورات التحريض السياسي والأشياء القذرة" قرب الحدود وداخل البلاد أمس السبت.

وأضافت: "نُدين بشدةٍ الأعمال الشائنة والقذرة لجمهورية كوريا الجنوبية التي ارتكبت مجدداً أعمالاً استفزازية وتحريضاً سياسياً وتآمرياً ضد كوريا الديمقراطية في تجاهل لتحذيراتنا المتكررة".

وجاء الرد الكوري الشمالي الغاضب رداً على قيام نشطاء من كوريا الجنوبية بإرسال بالونات عبر الحدود تحمل منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ وسلعاً استهلاكية كورية جنوبية.

وقالت كيم إنّ قوات الأمن الكورية الشمالية أغلقت المناطق التي عثر فيها على المنشورات، وإنها تتخلص منها.

وتصاعد التوتر بشكل ملحوظ بين الجارتين في الفترة الأخيرة، إذ أعلن الزعيم الكوري الشمالي الشهر الماضي تفجير طرق وخطوط للسكك الحديدية تربط بلاده مع جارتها الجنوبية، وقال إن تفجيرها يمثل "نهاية العلاقة الضارة" مع سيول، كما أعلنت كوريا الشمالية بوضوح أن دستورها بات يَعُدّ كوريا الجنوبية "دولة معادية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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