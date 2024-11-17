سياسة
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الرئيس أردوغان يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة العشرين
توجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
الرئيس أردوغان يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة العشرين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان يلوّحان في أثناء توجههما إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين في مطار إيسنبوغا في أنقرة، تركيا، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. / صورة: AA
17 نوفمبر 2024

وكان في وداع الرئيس التركي بمطار إيسنبوغا بالعاصمة أنقرة نائبه جودت يلماز ووالي العاصمة واصب شاهين. ويرافق أردوغان في زيارته وزيرا الخارجية هاكان فيدان والخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسات الخارجية عاكف تشاغطاي قيليج، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر تشليك.

ومن المخطط أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات مع قادة مجموعة العشرين وغيرهم من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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