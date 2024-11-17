وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على محيط كنيسة سيدة النجاة، قبالة مستشفى سان جورج، في منطقة الحدث" بضاحية بيروت الجنوبية، كما أغار طيران الاحتلال على مبنى سكني من 12 طابقاً قرب كنيسة مار مخايل في منطقة الشياح بضاحية بيروت الجنوبية، ودمرته بالكامل، وفق الوكالة.

وشنت طائرات الاحتلال أيضاً غارات عنيفة على منطقة برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، وفق الوكالة التي لم توضح على الفور نتائج تلك الغارات.

ونفذ الطيران الإسرائيلي 7 غارات في أقل من ساعتين، استهدفت منازل في حي الرويس، وعلى طريق الجبانة، وفي حي الكرم الغربي ببلدة جبشيت بقضاء النبطية جنوباً، وأدت إلى تدميرها بأكملها. كما استهدفت 4 غارات فجر اليوم الأحد منطقة حميلة في أطراف بلدة دير الزهراني في النبطية، وشهدت بلدة حانين في قضاء بنت جبيل بالنبطية 3 غارات إسرائيلية، كما تعرضت بلدة عبا بقضاء النبطية لغارتين أدتا إلى تدمير منزل.

وفي مرجعيون بالنبطية أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي فجراً على بلدة جديدة، مستهدفاً منزلاً قرب كنيسة القديس جاورجيوس في ساحة البلدة، ما تسبب باندلاع حريق في المنزل، ووقوع أضرار مادية بالكنيسة والمباني المجاورة.

وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي أغار أيضاً على منزل في بلدة طورا، ومنزل آخر في بلدة معركة بقضاء صور بمحافظة الجنوب، كما تعرضت أطراف بلدتي الناقورة وزبقين بقضاء صور لقصف مدفعي إسرائيلي مباشر استهدف مناطق مفتوحة والأودية والأحراج المجاورة للبلدتين، حسب الوكالة.

حزب الله يستمر في الرد

وأعلن حزب الله مساء السبت في بيان أنه قصف بصليات صاروخية للمرة الأولى قاعدة نيشر التي تضم محطة غاز في جنوب شرق حيفا شمالي إسرائيل. وقال الحزب في بيان إنه "وللمرة الأولى استهدف بصليات صاروخية قاعدة نيشر (محطة غاز تتبع جيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية-الفلسطينية 40 كلم، جنوب شرق ‏مدينة حيفا المحتلة".

وبالتزامن مع قصفه محطة الغاز أعلن حزب الله أنه استهدف أيضاً بصليات صاروخية قواعد عسكرية استراتيجية قرب حيفا، أبرزها قاعدة حيفا التقنية وقاعدة حيفا البحرية وقاعدة ستيلا ماريس وقاعدة طيرة الكرمل.

وقال جيش الاحتلال إن حزب الله أطلق 80 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه إسرائيل أمس السبت، كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في جنوب الجولان خشية تسلل مسيّرة.

وفي سياق محادثات وقف إطلاق النار، ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد أن آموس هوكشتاين، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن ومبعوثه إلى لبنان، سيصل إلى إسرائيل الأربعاء المقبل بعد زيارة إلى لبنان، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مصادر سياسية قولها إنّ "تل أبيب تتوقع تقدماً كبيراً في محادثات وقف إطلاق النار مع لبنان خلال الأسبوع المقبل، تزامناً مع زيارة هوكشتاين".

وكانت قناة كان العبرية كشفت عن بعض تفاصيل مسوّدة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل، وأشارت إلى أن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من إسرائيل بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.