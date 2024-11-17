وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان إن "غارة للعدو الإسرائيلي على رأس النبع، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بجروح".

وأوضح البيان أن "أعمال رفع الركام لا تزال مستمرة". وهذه المرة الخامسة التي تُستهدف فيها العاصمة بيروت، فسبق أن طال القصف الإسرائيلي مناطق: الكولا، النويري/رأس النبع، والباشورة، والبسطة.

وفي سياق متصل، قال موقع "سروغيم" العبري: "دون سابق إنذار، هاجم الجيش الإسرائيلي شقة في بيروت، وحسب فيديوهات من مكان الحادث، يبدو أن هذا كان هجوماً كبيراً تسبب في أضرار جسيمة".

وصباح الأحد، شن الطيران الإسرائيلي 27 غارة على الأقل استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة جنوبي لبنان، أسفرت عن تدمير عدة منازل.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و452 قتيلاً و14 ألفاً وو664 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء أمس السبت.