سياسة
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الجيش اللبناني يعلن مقتل ثاني جنوده بغارة إسرائيلية "مباشرة" جنوبي البلاد
أعلن الجيش اللبناني، مساء الأحد، مقتل عسكري ثانٍ بصفوفه إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت "بشكل مباشر" مركزاً للجيش في بلدة تل الماري جنوبي لبنان.
الجيش اللبناني يعلن مقتل ثاني جنوده بغارة إسرائيلية "مباشرة" جنوبي البلاد
الجيش اللبناني يعلن مقتل اثنين من جنوده بغارات إسرائيلية مباشرة / صورة: AFP
17 نوفمبر 2024

وأفاد الجيش في بيان عبر منصة "إكس" بـ"استشهاد عسكري ثان كان قد أُصيب نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركزاً للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري (قضاء) حاصبيا".

ومن المرجح أن العسكري القتيل أحد الجرحى الثلاثة الذين أصيبوا في الغارة وأعلن الجيش اللبناني في وقت سابق أنه "في حالة حرجة".

وأوضح الجيش حينها أن "العدو الإسرائيلي استهدف مركزاً للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة".

ومنذ توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الجيش اللبناني مراراً مقتل وإصابة عناصر تابعة له في غارات إسرائيلية.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الجيش إن 3 من جنوده قُتلوا في قصف إسرائيلي استهدف آلية تابعة له في قضاء بنت جبيل (جنوب).

وقدَّمت بيروت شكاوى عدة إلى مجلس الأمن الدولي، لكن إسرائيل تواصل جرائمها، إذ تحظى بحماية حليفتها الولايات المتحدة، التي تمتلك سلطة النقض (الفيتو) في المجلس.

وفي اعتداء آخر، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "العدو الإسرائيلي شن غارة بواسطة (طائرة) مسيّرة على فريق لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة حناوية (جنوب)، مع أنباء عن إصابات". كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في بلدة البازورية (جنوب)، وفق الوكالة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و452 قتيلاً و14 ألفاً وو664 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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