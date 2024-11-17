وكشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية طلبت استخدام المجال الجوي التركي لعبور طائرة هرتسوغ إلى باكو من أجل المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، موضحة أن السلطات التركية رفضت الطلب.

وأمس السبت، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، في بيان نشرته قناة (12) العبرية الخاصة عبر موقعها الإلكتروني، أنه "في ضوء تقييم الوضع الأمني ومن دوافع أمنية، قرر الرئيس (هرتسوغ)، إلغاء رحلته إلى أذربيجان، للمشاركة في قمة المناخ".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن ما وصفه "بالدواعي الأمنية".

وكان من المقرر أن يشارك هرتسوغ في القمة الدولية التي تضم قادة من مختلف أنحاء العالم، على أن تكون زيارته لأذربيجان قصيرة وتقتصر على بضع ساعات فقط.

وانطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 29"، في العاصمة الأذربيجانية باكو، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته.