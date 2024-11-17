سياسة
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إدارة بايدن تسمح لأوكرانيا استخدام الأسلحة الأمريكية في ضرب روسيا
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفعت القيود التي كانت تمنع أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة لضرب عمق الأراضي الروسية، ما يعد تغييراً كبيراً في السياسة الأمريكية حول هذا الصراع.
إدارة بايدن تسمح لأوكرانيا استخدام الأسلحة الأمريكية في ضرب روسيا
إدارة جو بايدن ترفع قيود استخدام أوكرانيا الأسلحة الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية / صورة: Reuters
17 نوفمبر 2024

وقال مسؤول أمريكي، طالباً عدم كشف هويته، إن الولايات المتحدة "أعطت الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى".

وطلبت أوكرانيا مراراً من حلفائها الغربيين الإذن لضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى. لكن عدة دول منها الولايات المتحدة كانت ترفض إعطاء الضوء الأخضر لذلك خوفاً من تصعيد مع موسكو.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال بايدن إنه "يعمل" على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى ضد روسيا، بعدما اتهمت بلاده إيران بمد موسكو بصواريخ بالستية.

ورداً على سؤال حول إمكان رفعه قيوداً مفروضة على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، قال بايدن في تصريح لصحفيين: "نعمل على ذلك حالياً".

وفي المقابل، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أن مثل هذا القرار يعني أن "دول الناتو (حلف شمال الأطلسي) في حالة حرب مع روسيا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وبدأت أوكرانيا في الآونة الأخيرة شن هجمات على الأراضي الروسية، إذ أطلقت قواتها في 6 أغسطس/آب الماضي، عملية واسعة النطاق على منطقة كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي داخل أراضيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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