وحطت طائرة الرئيس أردوغان في قاعدة غالياو الجوية بمدينة ريو دي جانيرو، التي تستضيف القمة، الاثنين والثلاثاء.

وكان في استقبال أردوغان، السفير التركي لدى البرازيل خليل إبراهيم أقجة، ومسؤولو البروتوكول في وزارة الخارجية البرازيلية.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته السيدة أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

كما يرافقه كبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​