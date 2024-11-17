وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على رأس النبع أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 4 أشخاص من بينهم امرأة، وإصابة 14 آخرين بجروح، من بينهم طفلان".

وكان موقع "سروغيم" العبري ذكر أنه و"دون سابق إنذار، هاجم الجيش الإسرائيلي شقة في بيروت، وحسب فيديوهات من مكان الحادث، يبدو أن هذا كان هجوماً كبيراً تسبب في أضرار جسيمة".

ولاحقاً، نعى حزب الله رسمياً مسؤول العلاقات الإعلامية في صفوفه محمد عفيف، الذي اغتالته إسرائيل بالقصف على منطقة رأس النبع.

والغارة على منطقة رأس النبع هي الاستهداف الثاني لها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ قصف الاحتلال المنطقة ذاتها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي بيروت أيضاً، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة "مار إلياس"، مساء الأحد، إلى قتيلين و22 جريحاً.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن "غارة إسرائيلية على شارع مار إلياس في بيروت أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 22 آخرين بجروح".

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الغارة استهدفت محلاً لبيع أجهزة إلكترونية وحواسيب في شارع مار إلياس، الذي يعجّ بالسكان في قلب بيروت.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و452 قتيلاً و14 ألفاً وو664 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء أمس السبت.