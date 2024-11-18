سياسة
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في يوم واحد.. أكثر من 110 شهداء في ستّ مجازر للاحتلال بغزة 4 منها في الشمال
استشهد أكثر من 110 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، الأحد، جراء غارات مكثفة شنّها جيش الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما تواصلت عمليات الإبادة في محافظة الشمال بالقتل والحصار والتدمير.
في يوم واحد.. أكثر من 110 شهداء في ستّ مجازر للاحتلال بغزة 4 منها في الشمال
المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال ارتكب 6 مجازر بقصف منازل في بيت لاهيا ومخيمي النصيرات والبريج / صورة: شبكة قدس
18 نوفمبر 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 72 فلسطينياً جراء 10 غارات عنيفة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، حيث استخدمت أطناناً من المتفجرات لتدمير مبانٍ سكنية، ومدارس ومراكز إيواء للنازحين.

بدوره ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، أن "جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر وحشية خلال الساعات الماضية حيث قصف عدة عمارات سكنية ومنازل مدنية استشهد على إثرها أكثر من 72 فلسطينياً في بيت لاهيا".

كما ارتكب جيش الاحتلال، وفق المكتب الإعلامي "مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج، بقصف منازل مدنية، استشهد على إثرهما 24 فلسطينياً".

وفي الجنوب، استشهد أربعة فلسطينيين في قصف على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، بينما استشهد مواطنان آخران في محيط منطقة الصناعة بغرب مدينة غزة، واثنان آخران في حي تل الهوى جنوب غرب غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة إثر قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق،أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أجلت 15 مريضاً من مستشفى العودة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر، في محاولة للتعامل مع الظروف الإنسانية الكارثية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

"الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية"

قالت الرئاسة الفلسطينية إن "السلطات الإسرائيلية تُترجم الدعم الأمريكي العسكري والمالي والسياسي المتواصل على شكل مجازر إبادة جماعية يذهب ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء، كما حدث اليوم (الأحد) في بيت لاهيا، وغيرها من مدن قطاع غزة".

وحمّلت الرئاسة على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة الإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء إعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

بدورها، طالبت الخارجية الفلسطينية "بتحرك دولي عاجل لوقف المجازر فوراً، ووقف حرب الإبادة والتهجير، وإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية".

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحاً برياً شمال قطاع غزة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، فيما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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