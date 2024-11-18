ولفت ألباريس إلى مقتل عشرات الأشخاص جراء الهجمات بالقنابل الإسرائيلية على بيروت وغزة، التي اشتدت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعرب الوزير الإسباني عن إدانته الهجمات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة وقف الدمار والقتل في الشرق الأوسط، وقال: "نطالب بوقف إطلاق النار، وبالامتثال للقانون الدولي".

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن بلاده "تؤيد دائماً السلام وحماية المدنيين".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسَّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و452 قتيلاً و14 ألفاً و664 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء السبت.