سياسة
1 دقيقة قراءة
إسرائيل.. قتيل وجريح في انفجار سيارة مفخخة قرب تل أبيب
قُتل شخص وأُصيب آخر، الاثنين، بانفجار سيارة في مدينة بيتح تكفا القريبة من تل أبيب، وسط إسرائيل.
إسرائيل.. قتيل وجريح في انفجار سيارة مفخخة قرب تل أبيب
وقع الانفجار في ساعات مبكرة من صباح يوم الاثنين / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
18 نوفمبر 2024

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "شاباً يبلغ من العمر 30 عاماً قُتل وأُصيب آخر عمره 20 عاماً من سكان ريشون لتسيون (وسط) بجراح متوسطة في انفجار سيارة بمدينة بيتح تكفا".

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث، فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن السيارة كانت "مفخخة".

وقال صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن السلطات تحقق فيما إن كان الحادث "محاولة اغتيال"، مضيفةً أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية أبلغت عن اشتعال سيارة، صباح اليوم الاثنين.

وأوردت الصحيفة، نقلاً عن الإسعاف الإسرائيلي: "شوهدت السيارة تشتعل بالنيران، وأُخبر بمشاهدة مواطنين السيارة تنفجر"، مضيفةً أنه عُثر على "رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاماً محاصراً داخل السيارة وفاقداً الوعي لكنَّ إصاباته كانت قاتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us