وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "شاباً يبلغ من العمر 30 عاماً قُتل وأُصيب آخر عمره 20 عاماً من سكان ريشون لتسيون (وسط) بجراح متوسطة في انفجار سيارة بمدينة بيتح تكفا".

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث، فيما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن السيارة كانت "مفخخة".

وقال صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن السلطات تحقق فيما إن كان الحادث "محاولة اغتيال"، مضيفةً أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية أبلغت عن اشتعال سيارة، صباح اليوم الاثنين.

وأوردت الصحيفة، نقلاً عن الإسعاف الإسرائيلي: "شوهدت السيارة تشتعل بالنيران، وأُخبر بمشاهدة مواطنين السيارة تنفجر"، مضيفةً أنه عُثر على "رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاماً محاصراً داخل السيارة وفاقداً الوعي لكنَّ إصاباته كانت قاتلة".