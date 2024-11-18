سياسة
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صور | تركيا تحتفل باليوبيل الذهبي لدخول طائرات "F-4E Phantom" قواتها الجوية
شهدت قاعدة إسكيشهير الجوية، أمس الأحد، احتفالاً مميزاً بمناسبة مرور خمسين عاماً (اليوبيل الذهبي)  على دخول طائرات "F-4E Phantom" الخدمة في القوات الجوية التركية، بحضور أكثر من 700 مشارك.
صور | تركيا تحتفل باليوبيل الذهبي لدخول طائرات "F-4E Phantom" قواتها الجوية
احتفلت القوات الجوية التركية باليوبيل الذهبي لدخول طائرات F-4E Phantom الخدمة في قاعدة إسكيشهير الجوية / صورة: AA
18 نوفمبر 2024

وخلال الفعالية، أجرت خمس طائرات تابعة لفيلق "Panter Filo" في قاعدة إسكيشهير الجوية عروض طيران مدهشة، منها رحلة ثنائية دامت قرابة نصف ساعة، أظهرت خلالها الطائرات مهاراتها وقدراتها الجوية.

وتميزت إحدى الطائرات برسوم زُينت على بدنها تمثل العَلم التركي وصورة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

كما شمل الحفل استعراضاً عسكرياً مميزاً عُرف بـ"مسيرة الفيل"، حيث شاركت عشر طائرات محمَّلة بمعدات كاملة، محاكيةً جاهزية الطائرات للانطلاق في حالات الطوارئ، فيما جرى توثيق هذا المشهد بواسطة الطائرات المسيّرة (درون) التي أظهرت العرض من زوايا جوية مذهلة.

وخلال كلمة له في الحفل، أشاد قائد القوات الجوية التركية، الفريق الأول ضياء جمال قاضي أوغلو، بتاريخ الطائرات F-4E Phantom التي نفَّذت أولى طلعاتها الجوية فوق إسكيشهير في 2 سبتمبر/أيلول 1974.

وأعرب قاضي أوغلو عن فخره الشخصي بالطائرات قائلاً: "رأيت هذه الطائرات لأول مرة عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري، ودعوت الله أن أتمكن من التحليق بها. اليوم، بعد أن أتممت 3000 ساعة طيران على متنها، أشعر بالامتنان لكل من ساهم في خدمة قواتنا الجوية".

وكرم قاضي أوغلو الفنيين الذين ساهموا في تزيين الطائرة بالعَلم التركي، كما التقط صورة تذكارية مع القائد السابق للقوات الجوية، الفريق الأول المتقاعد أرجين جلاسِن، الذي كان قائد السرب حينما دخلت الطائرة الخدمة لأول مرة.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك والي إسكيشهير حسين أقصوي، ورئيسة بلدية إسكيشهير الكبرى آيشة أونلوجه، وقائد القوات الجوية القتالية الفريق الأول إسماعيل كونيه كايا، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وتُعد طائرات F-4E Phantom، التي دخلت الخدمة لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، رمزاً لتطور القوات الجوية التركية. ورغم تقادمها، لا تزال تُستخدم بفضل تحديثاتها المستمرة وقدرتها على أداء مجموعة واسعة من المهام القتالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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