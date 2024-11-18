وقال غانتس عبر منصة "إكس": "شرط أي اتفاق مع لبنان هو حرية التصرف الإسرائيلي كاملة ضد أي انتهاك".

وتتوسط الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وبيروت لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت الثلاثاء، للقاء مسؤولين لبنانيين والحصول على رد الحكومة اللبنانية على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

ومن المرتقب أن يزور هوكشتاين تل أبيب، الأربعاء.

في السياق، قال مصدر سياسي لبناني اليوم الاثنين، لرويترز إن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين سيتوجه إلى بيروت غداً الثلاثاء لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

كما أورد موقع "صوت لبنان" الإخباري اللبناني نبأ الزيارة نقلاً عن النائب البرلماني اللبناني قاسم هاشم.

وتطالب إسرائيل بمنحها حق مهاجمة أهداف في لبنان حال انتهك حزب الله وقف إطلاق النار، وهو ما ترفضه بيروت بشدة حتى الآن.

والجمعة، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه تسلم مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار، و"لا يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان".

ووفق هيئة البث، فإن الولايات المتحدة ستوجه "رسالة ضمانات منفصلة" إلى إسرائيل تبلغها فيها بأن من حقها شن هجوم في حال رصد أي انتهاك للاتفاق.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و481 قتيلاً و14 ألفاً و786 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية حتى مساء الأحد.

ويومياً يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

​وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.