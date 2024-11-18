وحطّت طائرة الرئيس التركي في قاعدة غالياو الجوية بمدينة ريو دي جانيرو، التي تستضيف القمة الاثنين والثلاثاء، وكان في استقبال أردوغان، السفير التركي لدى البرازيل خليل إبراهيم أقجة، ومسؤولو البروتوكول في وزارة الخارجية البرازيلية.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته عقيلته أمينة أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، كما يرافقه كبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قيليتش، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مدينة ريو دي جانيرو، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين. وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فقد "بحث الرئيسان العلاقات الثنائية والتطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي".

جدول أعمال القمة

ووفق جدول الأعمال المنشور على الموقع الرسمي للقمة، تستحوذ موضوعات التغير المناخي، والتوترات الجيو-سياسية والتجارية على أعمال القمة، على وقع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبجانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيحضر الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ، أعمال القمة، وقد سبقها لقاء آخر جمعهما في العاصمة البيروفية ليما، نهاية الأسبوع الماضي، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي.

ويأتي اجتماع قادة مجموعة العشرين بعد أيام من تعثر جهود قادة الدول في التوصل إلى اتفاق ملزم حول تمويل تغيرات المناخ في قمة "كوب 29" التي تُعقد في أذربيجان، للفترة بين 11 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ووفق بيانات قمة مجموعة العشرين، يستحوذ الأعضاء على 85% من الناتج العالمي الإجمالي أو أكثر من 87 تريليون دولار، و75% من التجارة العالمية، و 56% من عدد سكان العالم.

وستشهد القمة لقاء يجمع بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما أعلن داونينغ ستريت الأحد، وهو أول لقاء بين شي ورئيس وزراء بريطاني منذ عام 2018.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين، وذلك لعدم "تعطيل" القمة مع صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه صحفيين أجانب: "نفهم تماماً أنه حتى مع استبعاد عامل المحكمة الجنائية الدولية، فإن النقاش برمته لن يتناول سوى هذا الأمر.. ولن نعطل عمل مجموعة العشرين.. ما الفائدة من ذلك؟ نحن راشدون".

صادرات تركيا تقارب 100 مليار دولار

وفي السياق نفسه، زادت صادرات تركيا إلى دول مجموعة العشرين بنسبة 37% لتصل العام الماضي إلى نحو 100 مليار دولار.

وحسب المعطيات التجارية زادت الصادرات التركية بنسبة 37% في آخر خمس سنوات.

وصدّرت تركيا منتجات بقيمة 71 ملياراً و197 مليون دولار إلى دول مجموعة العشرين عام 2019.

وتراجعت صادراتها إلى هذه الدول في فترة وباء كورونا، وبلغت 68 ملياراً و789 مليون دولار عام 2020، و86 ملياراً و780 مليون دولار عام 2021.

أما في عام 2022 صدّرت تركيا منتجات بقيمة 97 ملياراً و322 مليون دولار لدول مجموعة العشرين.

والعام الماضي، بلغت صادرات تركيا 97 ملياراً و249 مليون دولار.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت صادرات تركيا لدول مجموعة العشرين 73 ملياراً و889 مليون دولار.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.​​​​​​​

والدول الأعضاء بمجموعة العشرين هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.​​​​​​​