سياسة
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جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة بغزة وحصيلة الشهداء تقترب من 44 ألفاً
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر في غزة خلال آخر 24 ساعة، وصل منها إلى المستشفيات اليوم الاثنين، 76 شهيداً و158 مصاباً، لترتفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 43 ألفاً و922 شهيداً و103 آلاف و898 إصابة وفق وزارة الصحة بالقطاع.
جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة بغزة وحصيلة الشهداء تقترب من 44 ألفاً
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب مجازر يومية بقطاع غزة موقعاً عشرات الشهداء والجرحى / صورة: AA
18 نوفمبر 2024

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ409 على غزة، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستُشهد 17 فلسطينياً وأصيب آخرون بجروح، الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قرب دوار أبو الجديان على طريق مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر محلية، لفتت إلى أن الأهالي لم يتمكنوا من الوصول إلى الضحايا، بسبب خطورة المنطقة وعدم توفر سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

كما استشهد عدد من المواطنين إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما أصيب عدد من المواطنين بجروح، بعد قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

واستشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، الاثنين، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في مدينة غزة، وجباليا، ورفح.

وأفادت "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً يعود إلى عائلة أبو ريالة في محيط شارع الجلاء غرب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين. وأضاف أن طائرة مسيّرة قصفت منزلاً في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة أفراد أسرتها.

كما أوضحت أن طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح، وفق الوكالة الفلسطينية.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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