وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، الاثنين، إن "قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في محافظات الخليل (جنوب) وجنين ونابلس وطوباس (شمال) ورام الله والقدس (وسط) وأريحا (شرق)، واعتقلت 10 فلسطينيين بعد دهم منازلهم".

وأفاد بتنفيذ "قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميدانية لعشرات المواطنين في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وأُفرج عن غالبيتهم لاحقاً". وقال إن "الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

ففي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى حي كفر سابا في مدينة قلقيلية شمالاً، ودهمت عدداً من منازل الفلسطينيين، وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال اقتحامها بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، وصادرت مركبتين.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوباً، ودهمت عشرات المنازل، واحتجزت نحو 30 فلسطينياً قبل أن تطلق سراحهم فيما بعد. وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا وصادرت أسمدة ومواد زراعية خلال اقتحام أحد المشاتل وسط مدينة دورا جنوب الخليل.

ولفت نادي الأسير إلى أن "معطيات حالات الاعتقال تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بآلاف، وتخفي إسرائيل المعلومات عن عددهم وأماكن اعتقالهم".

إصابة سيدة

وفي السياق، أصيبت اليوم الاثنين، سيدة فلسطينية بعد إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها بمسافر يطا جنوب الخليل، وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة، ومنعت طواقم الهلال الأحمر ونشطاء السلام والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى المكان.

كما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال استدعت في وقت لاحق، زوجها وابنيها للتحقيق في معسكر "عتصيون".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تجاوزت حصيلة المعتقلين 11 ألفاً و700 من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وفق نادي الأسير. ويعاني المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل، وبينهم أطفال، أوضاعاً كارثية جراء جرائم وانتهاكات تسببت في مقتل العديد منهم، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، ما أدى إلى استشهاد 784 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و450، وفق وزارة الصحة.

فيما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان أكثر من 10 آلاف شخص، وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.