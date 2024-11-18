سياسة
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نقل المشتبه به بتسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو إلى "زنزانة منع الانتحار"
نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إيلي فيدلشتاين المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى زنزانة مجهزة لمنع انتحار النزلاء.
نقل المشتبه به بتسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو إلى "زنزانة منع الانتحار"
بنيامين نتنياهو وإيلي فيدلشتاين المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي / صورة: Reuters
18 نوفمبر 2024

وفيدلشتاين هو المشتبه به الرئيسي في قضية تسريب وثائق أمنية سرية من مكتب نتنياهو إلى وسائل إعلام أجنبية، لكن قادة في المعارضة يتهمون نتنياهو شخصياً.

وقالت مصلحة السجون، في بيان: "عثر ضباط مصلحة السجون في زنزانة أحد المعتقلين الأمنيين بأحد سجون الجنوب على أمور تستلزم، بناء على تعليمات مدير السجون، نقله فوراً إلى زنزانة (مجهزة لـ) منع الانتحار".

وبينما لم تكشف مصلحة السجون عن اسم المعتقل، قالت هيئة البث (رسمية) إنه فيدلشتاين، فيما ذكرت القناة "12" أنه عُثر على حبل معلق في زنزانته.

وتعتزم النيابة العامة، وفق إعلام عبري، تقديم لائحة اتهام بحق فيدلشتاين بحلول الخميس المقبل.

ومساء الأحد، قالت هيئة البث إن تحقيقات أولية أظهرت أن فيلدشتاين تصرف "بشكل غير قانوني"، بعد مقتل 6 أسرى إسرائيليين بقطاع غزة في أغسطس/آب الماضي.

ولفتت إلى أن مقتلهم أثار موجة من الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، لذا سعى فيلدشتاين إلى تغيير الخطاب العام عبر اتهام زعيم حركة حماس آنذاك يحيى السنوار (اغتالته إسرائيل لاحقاً) بإفشال الصفقة المحتملة وتحميله مسؤولية مقتل الأسرى.

وآنذاك أعلنت حماس أن الأسرى الستة قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، واتهمت نتنياهو مراراً بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 من الأسرى الإسرائيليين بغزة، فيما أعنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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